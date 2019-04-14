Kadınlı erkekli kavga dakikalarca sürdü

İstanbul-Bingazi seferini yapan kargo uçağı kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Uçak yakıt boşaltmak için havada 1 saat 15 dakika tur attıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

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Deutsche Bank çalışanları Commerzbank ile birleşme istemiyor

Alman merkezli iki bankanın birleşecek olması çok sayıda kişinin işsiz kalması anlamına da geliyor.