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Kadınlı erkekli kavga dakikalarca sürdü

Taksim Meydanı'nda aralarında kadınların da olduğu iki grup tekme tokat birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada meydan karıştı.

DHA | 14.04.2019 - 10:24..
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İstanbul Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

POLİS ARAYA GİRDİ

Cam şişelerin kırılarak kesici alete dönüştürüldüğü kavgada, taraflar tekme-tokat birbirine girdi. Meydanda görevli polisler araya girerek, kavgaya tutuşan grubu ayırdı. Kısa süre sonra aynı noktada tekrar karşı karşıya gelen taraflar kavgaya devam etti.

Taksim'de kadınlı erkekli kavga dakikalarca sürdü İZLE

KADIN CAM ŞİŞEYLE YUMRUKLADI

Kavgaya karışan kadınlardan biri, bir erkeği eline geçirdiği cam şişeyle yumrukladı. İhbar üzerine, takviye olarak gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışanlar uzaklaştırıldı.

Kadınlı erkekli kavga dakikalarca sürdü

Kadınlı erkekli kavga dakikalarca sürdü

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