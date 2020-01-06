Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'a hasret kaldı

4 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor.
Kadir Doğulu'nun Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekindiği fotoğrafı paylaştı.
Bu paylaşıma 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum geldi.
"GİTTİM, GÖRDÜM, SARDIM"
Aralık ayında dizi çekimlerinden dolayı eşi Neslihan Atagül'ü göremeyen Kadir Doğulu dizi setinde Atagül'ü ziyaret etmişti. Doğulu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum." notunu düşmüştü.