taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9707
Euro
6.6678
Altın
1575.98
Borsa
113684.01
Gram Altın
302.506
Bitcoin
44683.85

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'a hasret kaldı

Eşi Neslihan Atagül'ü uzun zamandır görmediğini söyleyen Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

4 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor.

Kadir Doğulu'nun Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekindiği fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşıma 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum geldi.

"GİTTİM, GÖRDÜM, SARDIM"

Aralık ayında dizi çekimlerinden dolayı eşi Neslihan Atagül'ü göremeyen Kadir Doğulu dizi setinde Atagül'ü ziyaret etmişti. Doğulu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum." notunu düşmüştü.

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'a hasret kaldı

İlginizi Çekebilir
Sinem Kobal'den yeni yılın ilk paylaşımı
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı.
Cameron Diaz, anne oldu
ABD’li oyuncu Cameron Diaz, kızı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Tülin Şahin: 2019'un en güzel hediyesi Siena
Yeni anne olan Tülin Şahin, 2019 yılının nasıl geçtiğini anlattı.
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan senetle boşandı
Serdar Orta, boşandığı eski eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan’a ayda 100 bin TL ödüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

459
İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

77

"İnşallah" kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

20
Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

116
Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

22
Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

28
Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı

Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir