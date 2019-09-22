Kadir Doğulu'dan samimi itiraflar

'Vuslat' dizisiyle ekranlara geri dönen Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Doğulu, Atagül'e aşkını Oya Çınar'a verdiği röportajda bir kez daha duyurdu.

"TEK AŞKIM OLACAK"

Doğulu, "Benim bu dünyada eş olarak seçtiğim, aşkım Neslihan, bu tenle tecrübe ettiğim yaşam boyunca, hatta belki bu dünyadan sonra da tek aşkım olacak. O dostum, kardeşim, akrabam gibi olamaz. Her zaman benim aşkımdır. Zaten bence iki iyi aşık bir kişi olabilendir. İki arkadaştan ikilik çıkar ama aşk birlik olmaktır. Eşim aslında benim, ben de oyum. Ben böyle hissediyorum." diye konuştu.