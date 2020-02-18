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Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi

Eşine şiddet uygulayan adama müdahalesi sonucu mahkum olan Kadir Şeker, eğitimini sürdürmek istiyor.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 09:57..
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Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi

Ayşe D.’ye şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada ölümüne neden olan Kadir Şeker'in akibeti Türkiye gündeminden en çok merak edilenler arasında...

Tutuklandığı sırada doktor olacakken mahkum oldu haberleriyle de gündeme gelen Kadir, doktorluk hayalinden vazgeçmiş değil.

Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi

DERSLERİNDEN GERİ KALMAMAK İÇİN AİLESİNDEN KİTAP İSTEDİ

Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi.

Şeker’e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları’nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi.

Şeker’in hem kendi kitaplarından hem de cezaevi tarafından verilen kaynaklar ile üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi.

DİNİ EĞİTİM TALEBİNDE DE BULUNDU

Şeker’in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi.

Öte yandan soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar yürütüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

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