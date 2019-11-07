taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.745
Euro
6.3714
Altın
1487.46
Borsa
102522.85
Gram Altın
274.747
Bitcoin
53179.1

Kadir İnanır: Ebru Hanım saçmalamış

Yeşilçam’ın usta aktörü Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 11:45..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

 

Yakın dostuyla alışverişe çıkan Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat’ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir." sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Usta aktör, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki. Ebru Hanım saçmalamış." dedi.

Ebru Polat'ın açıklaması:

Polat, "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana." şeklinde konuşmuştu.

Kadir İnanır: Ebru Hanım saçmalamış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

179
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

474
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

294
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

426
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

313
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

93
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir