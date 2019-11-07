Kadir İnanır: Ebru Hanım saçmalamış

Yakın dostuyla alışverişe çıkan Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat’ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir." sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Usta aktör, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki. Ebru Hanım saçmalamış." dedi.

Ebru Polat'ın açıklaması:

Polat, "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana." şeklinde konuşmuştu.