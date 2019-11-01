Kadir İnanır ve Jülide Kural'dan 20'nci yıl pozu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Kadir İnanır, sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, 6 gün önce Instagram’da hesap açmıştı.

20 YILLIK AŞK

15 bin takipçiye ulaşan İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı. Sayfasını yoruma kapatan Kadir İnanır’a, kimse yorum yazamadı.

"KARŞIMA BİR FEMİNİST ÇIKTI"

Sanatç,ı aşklarının başladığı 1999’da verdiği röportajda Jülide Kural için şunları söylemişti: “İnsanı etkileyen bir yapısı var. Müthiş ışıklı biri. Proje için bir araya gelmiştik. Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş, ben de ‘Eyvah karşıma bir feminist daha çıktı’ tepkisi vermiştim.”