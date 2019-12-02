Kadir İncesu’dan, Dile Gelen Kalem söyleşileri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve BESAM Üyesi, yazar dostu Kadir İncesu, bugüne dek yaptığı söyleşileri bir kitapta topladı. Osman Bozkurt’un arka kapak yazısı için hazırladığı yazıda da dediği gibi, “Dile Gelen Kalem, Kadir İncesu’nun yıllarca biriktirdiği emeğinin, hatırı sayılır bir meyvesidir.” Şimdi İncesu, eminim yüreğindeki heyecana tüm zamanların da heyecanını eklemiştir. Bunca zamanın emeği, şimdi toplanmış da gelmiş gibi, elleriyle tutup, gözleriyle göreceği o enfes şekli kazanmış gibi…

(Fotoğraf, Özlem Çoban tarafından çekilmiştir.)

Söyleşilerden birkaçı daha önce çeşitli yayın organlarında da yayınlanmış. Şöyle bir anacak olursak İncesu, bugüne dek söyleşi ve yazılarını, Varlık, Evrensel, Evrensel Kitap, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap, Kurşun Kalem, Yaşam Sanat, Kıyı, Gazete Kadıköy, Yurt Kitap, Birgün, Birgün Kitap, Berfin Bahar, Kar, Tay, Şehir, , Sanat Yaprağı’nda yayımlamıştı. Bununla birlikte hayatının her döneminde örnek aldığı Güngör Gençay ile “Maviden Yeşile Naci Girginsoy” (Gerçek Sanat Yayınları, 2010), Osman Bozkurt ile “Güngör Gençay’ın Ardından” (Usar Yayıncılık Mayıs 2013), Osman Bozkurt ve Çağlar Mirik ile “Bülent Habora” (Yar Yayınları Nisan 2014) adlı kitapları da hazırladı…

Şimdi “Dile Gelen Kalem”de ise, Pakize Türkoğlu, Güngör Gençay, Nihat Ziyalan, Ülkü Tamer, Metin Demirtaş, Ayla Kutlu, Afşar Timuçin, Refik Durbaş, Necati Tosuner, Feyza Hepçilingirler, Öner Yağcı ve Osman Bozkurt ile yapılan söyleşiler yer alıyor.

(Fotoğraf, Sabine Erkuş tarafından çekilmiştir.)

DİLE GELEN KALEM

Kitabı, arka kapak yazısında Osman Bozkurt pek güzel özetlemiş. Ben de sizinle şimdi o yazıyı paylaşmak istiyorum…

“Yaşamak direnmektir. Her direnişin bir bedeli, katlanılan her bedelin bir meyvesi vardır. Emek veren meyvesine kavuşursa tadından yenmez. Dile Gelen Kalem, Kadir İncesu’nun yıllarca biriktirdiği emeğinin hatırı sayılır bir meyvesidir. İçinde birbirinden farklı bakış açıları olan şairler, deneme ve öykü yazarları ile romancılarımızı bulacaksınız. İncesu’nun sorularıyla dile gelen şair ve yazarlarımızın, bu kez kendi dünyalarına, yaşam felsefelerine, şiir ve nesirlerine ilişkin görüşlerine erişeceksiniz.

Dile Gelen Kalem, edebiyat dünyamızdaki bu kalemlerin yazdıklarıyla yaptıkları arasındaki köprülerin kurulmasını ve eserlerinin daha sağlıklı yorumlanmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü ne öykü, roman ve deneme yazarları ne de şairler genellikle kendi ürünleri ve hayatları hakkında yazmazlar. Her yazarın kitaplarında kısaca doğum bilgileriyle yaşadıkları şehir ve eserleri yer alır. Nadiren anılarını kitaba dönüştürenlere rastlansa da bunlar, okur ve edebiyat tarihçileri tarafından haklı olarak daha bir kuşkuyla değerlendirilir. Çünkü insanın doğası gereği kendine karşı tarafsız olmakta zorlanacağı bilinir. Bu nedenle söyleşi ve günce gibi başka edebi türler hem okurlar hem de edebiyat tarihçileri için önemli bir kaynak işlevi görür.”

Dile Gelen Kalem

Kadir İncesu

Usar Yay.

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Damla Karakuş

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