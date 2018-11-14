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Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kadir Mısıroğlu'nu evinde ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'na tepki göstermiş, Mısıroğlu'na da 'müptezel' demişti.

Detay Haber | 14.11.2018 - 09:49..
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Atatürk ve Cumhuriyet muhalifi olan Kadir Mısıroğlu'na, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir ziyaret gerçekleştirmişti. 9 Kasım'daki bu ziyaretin fotoğrafları 10 Kasım'da medyaya düştü ve "Atatürk düşmanı biri tam da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ziyaret edildi" şeklinde, Ali Erbaş'a yönelik eleştiriler yapıldı.

BAHÇELİ MISIROĞLU'NA 'MÜPTEZEL' DEDİ

Diyanet İşleri 'Nezaket ziyaretiydi' açıklamasında bulunsa da eleştirilerini sürdürenlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli Ali Erbaş'a bu ziyaretten dolayı tepki gösterirken Kadir Mısıroğlu'nu da 'müptezel' olarak niteledi.

"BAŞBUĞ BANA MUHTEREM KARDEŞİM DERDİ"

Mısıroğlu, dün akşam Twitter üzerinden Bahçeli'ye cevap verdi ve Alparslan Türkeş'in kendisine 'muhterem kardeşim' dediği bir belge yayınladı.

Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

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