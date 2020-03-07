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Kadir Şeker davasında Suriyeli çocukların ifadesi alındı

Kadir Şeker davası, bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturmalardan biri oldu.

DHA | 07.03.2020 - 15:05..
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Kadir Şeker davasında Suriyeli çocukların ifadesi alındı

Konya’da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianamenin bu hafta başında mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

"PARKTA OYNAYAN ÇOÇUKLARI BİLE DİNLEDİLER"

Kadir Şeker’in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek “Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir’i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112’ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu.” dedi.

"SIRT ÇANTASINDAKİ TOPRAK PARKTAN ÇIKTI"

Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir’in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi.

"DELİLLER YARALAMA KASTIYLA HAMLE YAPTIĞINI GÖSTERİYOR"

Ancak bir görgü tanığının Kadir’in yere düşmediğini, bir başka tanığın ise önce düştüğünü sonra düşmediği şeklinde çelişkili ifadeler verdiğini belirten Aladağ, “Bıçağın 90 derecelik açıyı göstermeyen giriş şekli ve 23 santimlik bıçağın büyük kısmının vücuda girmiş olması nedeniyle, ölüme neden olan yaralanmanın üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği değerlendirmesi şu aşamada yapılamıyor. Ancak dosyadaki tüm deliller Kadir’in kendini savunmak amacıyla, yaralama kastıyla hamle yaptığını gösteriyor.” dedi.

"BU BIÇAK KADİR’İN KİŞİLİĞİYLE UYUMSUZ, KORKUSUNDAN TAŞIYOR"

Kadir Şeker’in vücudundaki ezilmeler ve darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin, maktül Özgür Duran tarafından darbedildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Baro Başkanı Aladağ, “Kadir, kendisini korumak maksadıyla yanında taşıdığı bıçak nedeniyle şu an bu durumda. Tek başına yaşayan bir genç, arkadaşlarının da başına daha önce bu parkta bir saldırı olayı gelmiş. Kişiliğiyle hiç uyumlu olmayan bıçağı, bu gerekçeyle yanında taşıyor. Bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve yanlarına gidiyor. Saldırıya uğradığı için savunma amacıyla bıçağı kullanıyor.” dedi.

 

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