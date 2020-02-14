Kadir Şeker, kendisine 'katil' denilsin istemiyor

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’i, ailesi ilk kez cezaevinde ziyaret etti.

"KATİL OLDU" DENMESİNDEN RAHATSIZ

Kadir Şeker'i kaldığı cezaevinde ailesi ziyaret etti. Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Şeker'in abisi Hidayet Şeker, Kadir hakkında kamuoyunda "katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu belirterek "Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor." dedi.

"GÖRÜNÜR GERÇEKLİĞE BAKTIĞIMIZDA HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Kadir Şeker olayıyla ilgili dün yaptığı açıklamada "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. " diye konuşmuştu.