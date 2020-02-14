taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0559
Euro
6.5649
Altın
1576.35
Borsa
121032.8
Gram Altın
307.034
Bitcoin
62289.81

Kadir Şeker, kendisine 'katil' denilsin istemiyor

Kadir Şeker, kamuoyunda kendisi hakkında "Katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 14:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’i, ailesi ilk kez cezaevinde ziyaret etti.

"KATİL OLDU" DENMESİNDEN RAHATSIZ

Kadir Şeker'i kaldığı cezaevinde ailesi ziyaret etti. Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Şeker'in abisi Hidayet Şeker, Kadir hakkında kamuoyunda "katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu belirterek "Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor." dedi.

"GÖRÜNÜR GERÇEKLİĞE BAKTIĞIMIZDA HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Kadir Şeker olayıyla ilgili dün yaptığı açıklamada "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. " diye konuşmuştu.

İlginizi Çekebilir
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
Ankara’da birlikte alkol alan arkadaşların tartışması bıçaklı kavgaya döndü.
Denizli'de hayvanlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu
Denizli’de hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu.
Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı
Ankara’da taksi durağına elinde silahla giren şahıs, silahı almaya çalışan taksiciyi bacağından yaraladı.
Kahramanmaraş'ta köpek ve vahşi hayvanlar zehirlendi
Kahramanmaraş’ta bir kişi, çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Şahıs, ektiği görüntülerle beraber jandarmaya müracaat ederek suç duyurusunda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
454
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
439
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
198
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
277
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
274
İdlib'de 63 rejim askeri öldürüldü
İdlib'de 63 rejim askeri öldürüldü
149
Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
887
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir