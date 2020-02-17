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Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor

Kadir Şeker'in montunda tespit edilen kan izleri, soruşturmaya yön verecek.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 09:22..
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Türkiye Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'i konuşuyor.

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor.

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor

KAN İZLERİ KADİR'İN DURUMUNU BELİRLEYECEK

Kadir'in olay günü giydiği ve Adli emanette bulunan mont üzerinde yapılan incelemede montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor.

Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor.

Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor

Montta Özgür Duran'ın kan izleri bulunursa, boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.

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