taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0448
Euro
6.5777
Altın
1567.69
Borsa
120048.74
Gram Altın
304.951
Bitcoin
62491.11

Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraza red

Konya'da, sevgilisini darbeden Özgür Duran’ı öldürdükten sonra tutuklanan Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

DHA | 12.02.2020 - 22:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü görünce olaya müdahale etmişti.

Olaya engel olmak isteyen Şeker, çıkan arbedede, cebinden çıkardığı bıçakla Duran'ın'ı öldürmüştü.

Olayın ardından Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti.

Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti.

Mahakemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.

Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi -1

İlginizi Çekebilir
Atlasglobal uçuşlarını durdurdu
Son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferiyle yapan Atlasglobal'ın uçuşlarını durdurduğu açıklandı.
Mersin'de kaybolan bekçinin cesedi Kıbrıs'ta bulundu
11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan Oktay Avcı'nın cesedi, kaybolduktan 32 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilinde bulundu.
Aşk büyüsü işe yaramayınca dolandırıldığını anladı
Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı.
Esenyurt’ta feci kaza: 2 ölü
Haramidere TEM bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte, araba çarptı. Olaya sebep olan genç sürücü, gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
509
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
179
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
487
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
161
Volkan Konak'ın vasiyeti
Volkan Konak'ın vasiyeti
1297
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
265
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
500
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir