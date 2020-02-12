Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraza red

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü görünce olaya müdahale etmişti.

Olaya engel olmak isteyen Şeker, çıkan arbedede, cebinden çıkardığı bıçakla Duran'ın'ı öldürmüştü.

Olayın ardından Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti.

Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti.

Mahakemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.