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Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

Eski İBB Başkanı Topbaş, yeni başkan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 17:29..
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Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy alarak net bir zafer elde etti.

Seçimin ardından AK Partili eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu bir paylaşım yaparak tebrik etti.

FARKLILIKLARI ZENGİNLİK GÖRMESİ TEMENNİSİ

Topbaş paylaşımında, "İmparatorluklar şehri güzel İstanbul’umuzun İBB Başkanlığı'na seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor, farklılıkları zenginlik görerek herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

31 MART ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİLER

İmamoğlu ile Topbaş 31 Mart seçimleri öncesi bir araya gelmişti.

Kadir Topbaş, 2014 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul'da yüzde 47,9 oy almıştı.

Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

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