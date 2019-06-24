Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

Eski İBB Başkanı Topbaş, yeni başkan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sony, 6 adet arka ve 2 adet ön olmak üzere toplamda 8 kameraya sahip bir akıllı telefon geliştiriyor.

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LGS sonuçları ve raporu açıklandı

2019 LGS'de öğrenciler, matematik sorularında başarısız oldu. Hem kız hem de erkek öğrenciler, en çok Türkçe sorularında zorlanmadı.