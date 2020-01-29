Kadir Topbaş'ın Artvin, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatili

Seçim döneminde "İstanbul'un kaybedecek vakti yok, bir an önce çalışmaya başlamalıyız." diyerek seçmenlerden oy toplayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken soluğu Bodrum'da aldı.
İMAMOĞLU'NUN KAYAK TATİLİ
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye giderek depremzedelere moral veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun buradan Erzurum Palandöken'e tatile gitmesi, yeniden tartışmaları başlattı.
İmamoğlu ise tepkilere aldırış etmedi ve tatilde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
FOTOĞRAF: Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum tatilinden bir kare
KADİR TOPBAŞ'IN ARTVİN TATİLİ
Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatili devam ederken, akıllara Kadir Topbaş'ın tatili geldi.
İstanbul'da trafik yoğunluğunun üst düzeyde yaşandığı dönemde Artvin'e giden Topbaş, horon oynarken kameralara poz vermişti.
Bu görüntü nedeniyle dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş da eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
İstanbullu trafikte Kadir Topbaş tatilde haberi