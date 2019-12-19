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Kadir Topbaş'ın damadından Cumhuriyet yazarına mektup

Ömer Faruk Kavurmacı, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'na yazdığı mektupta, haksız yere içeride olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 09:44..
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Kadir Topbaş'ın damadından Cumhuriyet yazarına mektup

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ'nün iş yapılanması TUSKON davasından dolayı tutuklu.

Kavurmacı, Cumhuriyet gazetesi yazarı olan ve Odatv Haber Müdürü görevini yürüten Barış Terkoğlu'na, cezaevinden bir mektup yazdı.

Terkoğlu, Ömer Faruk Kavurmacı'nın mektubunu şu şekilde aktardı:

"KATEGORİZE EDİLDİM"

"...

Bir başkasını, eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı olarak tanıdığımız, Ömer Faruk Kavurmacı yazmıştı. Tek sayfalık duygusal mektubuna 63 sayfalık mahkeme evrakını eklemişti. Kamuoyu baskısıyla yeniden tutuklandığını anlatıyor, "Çoğu insan 41 ay, yani 3 yıl 9 aydır tutuklu olduğumun farkında bile değildir" diye devam ediyordu.

Kavurmacı’nın mektubunda son dönemin “damat”ları üzerine düşündüren şu ifadeler dikkat çekiciydi: “Kayınpederimin Kadir Topbaş olması nedeniyle günah keçisi ilan edildim. Başka siyasilerin damatları ile karşılaştırıldım. Adeta kategorize edildim.”

Kadir Topbaş'ın damadından Cumhuriyet yazarına mektup

Kavurmacı’nın sözlerinden Bülent Arınç ya da İsmail Kahraman’ın damatlarına gönderme yaptığı anlaşılıyordu. Ona göre “ak damatlar”ın günahlarının kefaretini, tasfiye edilmiş Topbaş’ın damadı olması sebebiyle kendisi çekiyordu.

“Hakkımdaki ezberlerin kamuoyu algısına dönüştüğünü ortaya koyacak” dediği 63 sayfada ise; mahkemeye gelen 30 tanığın lehine beyanları, Bank Asya’ya para yatırmadığını gösteren evraklar, epilepsi nöbetleri yaşadığını söyleyen raporlar, 24 Haziran 2014’te TUSKON’dan istifa ettiğini anlatan noter kaydı vardı. Hesap hareketlerinin anlatıldığı bölümde şu kısım özel olarak dikkatimi çekti: “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 18 Ocak 2015 tarihinde 1 milyon USD (2.448.200.00 TL) tutarında bağışta bulunulmuştur.”

..."

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