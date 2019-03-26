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Kadraj nedir

Kadraj, fotoğraf makinesinin ve kameranın vizöründe görünen görüntü olarak açıklanıyor.

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uğıt4

Fotoğraf karesinin ve film çerçevesinin içine dahil edilen her şeyi çerçevelemeye kadraj deniliyor.

Kadraj dijital fotoğraf makinalarında, kameralarda daha doğrusu bir görüntüyü netlemek için kullanılan makinalarda vizörden bakınca görünen çerçevedir.

SİNEMA VE ÇİZGİ FİLMLERDE ÖNEM TAŞIYOR

Çoğunlukta elektronik aletlerde bulunan kadraj, insanlara gösterilmek istenen objeler üzerinde netlik pozlama ve saf görüntüyü sağlamak için kullanılan terimdir. Daha çok kamera ve fotoğraf makinalarında çok önemli bir etkendir. Sinema ve çizgi filmlerde büyük önem taşımaktadır.

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