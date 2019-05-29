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Kadri Gürsel yeniden cezaevinde

Çağrı üzerine adliyeye giden Kadri Gürsel, kelepçelenerek Metris Cezaevi’ne gönderildi.

AA | 29.05.2019 - 18:21..
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Gazeteci Kadri Gürsel, 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için adliyeye gitti. Gürsel, adliyedeki işlemlerin ardından polis eşliğinde cezaevine götürüldü.

ADLİYEYE KENDİ GELDİ

Cumhuriyet Gazetesi davasında “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen gazeteci Kadri Gürsel, cezasının infazı için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Davetiye üzerine adliyeye gelen Kadri Gürsel, infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Polis eşliğinde cezaevine gönderilen Kadri Gürsel, “20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa müracaatım istendi. Süre dolmadan geldim. Suçlama, tamamen gazetecilik faaliyetidir. Denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Şuan ben aslında potansiyel olarak beraat etmesi gereken insanken, tekrar içeriye atılıyorum. Neticede infazımın durdurulup, yeniden yargılanmam ve beraat etmem gerekiyor” dedi.

11 AY TUTUKLU KALDI

Yargılama aşamasında 11 ay tutuklu kalan Gürsel’in, kesinleşen cezasının toplam infazının 22,5 ay olduğu, ancak yasa gereği bunun son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirebileceği, denetimli serbestlik başvurusunun da cezaevinden yapabileceği öğrenildi. Kadri Gürsel’in Denetimli Serbestlik başvurusu kabul edilirse işlemlerin ardından cezaevinden çıkacak.

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