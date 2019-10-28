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KAFA Bilim ve Çocuk: Yeni sayı çıktı

İlk sayıyı çok beğenen çocuklar, ikinci sayıyı da büyük bir heyecanla bekliyordu.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 17:24..
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Yedi yaş ve üzeri çocuklar, çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen aileler, eğitimciler ve bilim dolu eğlenceli bir yolculuğa çıkmak isteyen herkes için benzersiz bir bilim dergisi olan KAFA Çocuk ve Bilim Dergisi'nin ikinci sayısı çıktı.

YENİ SAYI DA DOLU DOLU

KAFA Çocuk ve Bilim’in ikinci sayısında Bakteriler var.

Derginin kahramanları Kafadarlar bu kez de küçücük şeylerin dünyasına yolculuk yapıyorlar.

Küçücük evlerin, küçücük bir bitkinin, bakterilerin ve daha birçok şeyin peşine düşüyorlar.

Elbette büyüteçleri ve mikroskoplarıyla birlikte.

Bu dünyada keşfedecek o kadar çok şey var ki...

DENEYİMLİ GENİŞ BİR KADRO

KAFA Çocuk ve Bilim Dergisi deneyimli bir ekip tarafından Sunay Akın, İlber Ortaylı, Yankı Yazgan, Selçuk Şirin ve Derya Şirin’in de değerli katkılarıyla hazırlandı.

Bu ay, İlber Ortaylı Cumhuriyet'i Anlatıyor, Yankı Yazgan KAFAMIN İÇİNDEKİLER, Selçuk Şirin-Derya Şirin HAYALİN NE RENK? ve Sunay Akın'la Karakarga maceraları çocukları bekliyor.

Her sayısında birbirinden ilginç konularda hazırlanmış yazılar, köşeler ve etkinliklerle dolup taşan 48 sayfadan, ayrıca poster, oyun, maket, kart ve çıkartma gibi eğlenceli eklerden oluşuyor.

Bulmacalarla çocuk hakları kitapçığı da derginin içinde!

KAFA Bilim ve Çocuk: Yeni sayı çıktı

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