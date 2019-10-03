Kafa Dergisi'nin ekim sayısı çıktı

Kafa Dergisi'nin ekim sayısı okuyucularıyla buluştu.

Kapağına Tuncel Kurtiz'i taşıyan dergi, Ramiz Karaeski'nin "Bir şarkı istiyorum kardeş senden, son bir şarkı.." ifadelerine de kapağında yer verdi.

Tuncel Kurtiz ile 2010 yılında yapılan röportajın yayınlandığı sayıda içerikler yine oldukça zengin.

TİYATRO SEVENLER BURAYA

Zengin bir yazar kadrosuna sahip olan Kafa Dergisi, tiyatro sevenleri de unutmadı.

Bilindiği üzere; ekim ayıyla birlikte tiyatro salonlarına birçok yeni oyunlar katılacak. Bu oyunlardan biri de "Aşk Geçmişim"

Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun yer aldığı oyunu, oyuncuları anlattı.

Kafa Dergisi'nden Emrah Akbaş'ın yaptığı röportajda, oyuncular oyundaki karakterleri anlattı.

"TİYATROYA İLGİ NASIL"

Emrah Akbaş'ın "Tiyatroya ilgi nasıl sizce?" sorusuna

Rıza Kocaoğlu'nun "İyi bir izleyiciye sahip olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde yanıt verirken, Şebnem Bozoklu, "Yeni bir kuşak yetişti; o nesil tiyatroyu takip ediyor." diye yanıt verdi.

Melisa Doğu ise bu soruyu "Bir kesim var ki popüler olark bilinen oyunları takip etmek istiyor ama bir ttiyatro izleyicisi var ki onlar sayesinde adını bile duymadığımız birçok oyun kapalı gişe oynayabiliyor" diye cevapladı.