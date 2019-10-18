Afyonkarahisarlı aile bir aydır yangınla mücadele ediyor

1 Kafa kesen teröristin öğrencileri yakayı ele verdi Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

2 Turizm için en iyi ekim ayı yaşanıyor Turizmciler, bu yıl hedeflenen rakamlara ulaşıldığını, Antalya'ya ekim ayının yarısında gelen turist sayısının yüzde 20 arttığını ve bugüne kadarki 'en iyi ekim' ayının yaşadığını aktarıyor.

3 Türkiye'nin istediği güvenli bölgenin haritası Tel Abyad ile Resulayn'da teröristleri vura vura ilerleyen Mehmetçik, 30 kilometre güneye kadar indi ve kontrolü sağladı. Geri kalan bölgedeki hakimiyet ise masadaki anlaşmayla sağlandı.

4 Nilperi Şahinkaya: Kerem değil manşetler üzdü Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında konuştu.

5 Ribery, FIFA 20'deki haline sitem etti Fiorentina'nın Fransız yıldızı Franck Ribery, FIFA 20'deki halini paylaşarak oyunun yapımcısı EA Sports'a sitemde bulundu.

6 Sünnet düğünündeki dansözlere ve aileye hapis cezası Köydeki sünneti düğünündeki erotik dans gösterisinde anne, baba ve dansözler için hapis cezası istendi.