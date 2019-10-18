Kafa kesen teröristin öğrencileri yakayı ele verdi

Kocaeli'de, sabah saatlerinde DEAŞ operasyonu yapıldı.
4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 4 kişinin kimliğini tespit etti.
4 GÖZALTI
Jandarma ekipleri, kimliği belirlenen kişilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyona H.E., A.E., E.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
KAFA KESEN EĞİTMENİN ÖĞRENCİLERİ
Jandarma komutanlığına götürülen şahısların Suriye’de DEAŞ için savaş eğitimi veren, esirlerin kafasını keserek canice öldüren ve geçtiğimiz nisan ayında yakalanarak tutuklanan Fehed El Sacır’ın öğrencileri olduğu belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şahısların uzun süre Suriye’nin Deyrizor kentinde savaştıkları ve Fehed El Sacır ile Türkiye’ye geldikleri belirlendi. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.