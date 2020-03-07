KAFA Mart sayısı kadınlar için sesleniyor

KAFA, Mart ayı 67. sayısı için bir küçük yolculuğa çıkacağız, hazır mısınız? Kapağında “İnandığım şeyler için inatla mücadele verdim.” sözüyle özel kadınlardan Yıldız Kenter karşılıyor bizi. Bu sayıda büyük bir aşkla bağlı olduğu tiyatro ile ömrünü öğrenmeye, öğretmeye adayan Yıldız Kenter, pek yerinde bir tercih doğrusu. Malum, Mart ayı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü barındırıyor içinde. Geçen ay sevgiden bahsetmiştik, sevginin ayıydı. Bugün de elleri emek kokan güçlü kadınlardan bahsetmeliyiz öyleyse…

Kadınların güçlü yanından bahsetmemize gerek olmadığı bir dünyayı düşletiyor bu konular bana, siz de böyle hissediyor musunuz? Arka kapağa vardığımızda ölümcül gerçekler çarpıyor çünkü insanın yüzüne.

Onlar, inandığı, sevdiği şeyler uğruna mücadele verirken, sadece yaşamak isterken katledilen kadınlar.

Onlar, artık isimleriyle yaşıyor…

KAFA Dergi, arka kapağında, bu özel kadınların isimleri arasından sesleniyor: YETER!

Ve bu büyük harfleri yazarken, klavyemin tuşlarına daha sert bastığımı, karşı masamda oturan bir erkek arkadaşımla göz göze geldiğimde fark ediyorum. Bana gülümsüyor. Aslında bu kadar basit diye düşünüyorum sonra. Cinsiyetimin bir önem teşkil etmediği, birbirimize gülümseyebildiğimiz, mümkünse öldürülmediğimiz bir dünya diliyorum bir kez daha.

Hepimizin niyetine…

Bir de naçizane Yıldız Kenter için yazdığım cümleleri paylaşmak istiyorum sizinle.

Yıldız Kenter biyografisini okumak için tıklayınız.

YILDIZ HOCA VE TOMRİS UYAR

Madem güçlü bir kadın ile girizgah yaptık, ki dergi de böyle yapmış. O zaman önce Yıldız Kenter sahnede, hep olduğu, olması gerektiği gibi. Öğrencileri anlatıyor onu. Demet Akbağ, “Çocukluğumun, ilk gençliğimin kahramanı karşımdaydı işte…” diye saklayamadığı heyecanını, Erkan Can, “Hep dimdik yürürdü, topuklarına basa basa: Tak tak tak! Anlardınız, Yıldız Hoca geliyor…” diye özlemini paylaşıyor.

Ve bunun yanında ilk sayfayı çevirdiğinizde karşınızda gencecik Tomris Uyar! O, yine sevgi kanalından sesleniyor:

“Sevginin yalnızca bir duygu olmadığını biliyorum, bilgi de gerektirdiğini kendimden biliyorum. Sevgi savurganlığım yüzünden ha bire su vererek çürüttüğüm kaktüsler hala aklımda…”

Tomris Uyar biyografisini okumak için tıklayınız.





30 YAŞINA GELECEK OLANA ÖĞÜTLER

Yine akıp giden pek çok yazı var KAFA’da. Biraz onlardan da bahsedeyim. Bu ara başlık için çok düşündüm, ikilemde kaldım. Çünkü en çok Sevgili Başar Başaran’ın “Ormanların Gümbürtüsü” yazısında cümlelerin altını çizmiştim. Ama aklımın yarışını Sevgili Kaan Koç’un “30 Yaşına Gelecek Olana Öğütler” yazısı ve dolayısıyla 30 yaşım kazandı…

Öğütlerden hepsi uygulanası elbet. Her bir cümleyi ayrı ayrı okuyup hayata geçirmeli. Ben en saf öğüdü paylaşmak isterim sizinle:

“Bol bol su için. 30’lu yaşlara en iyi hazırlık bol bol su içmektir.”

Peki Ormanların Gümbürtüsü mü ne oldu? Altını çizdiğim tüm cümleleri kendime saklayıp size akla gelen türkünün notalarını bırakmaya karar verdim…

Tabii daha bahsedilesi pek çok şey var; ama çok uzatmamam da gerekiyor. Yoksa Zeki Kayahan Coşkun “Biz Neden Böyleyiz?” diye sorduğu ilginç yaşananları yazmış. Mahir Ünsal Eriş, “Bahar Bahsi”nde kışı atlatabilmiş olmanın haklı kazancından bahsetmiş. Sunay Akın, ”Harem İskelesi Caddesi’nde Bir Akşam…” Ömercik (Ömer Dönmez) ile tanışmasını anlatmış.

Daha neler, kimler…

BİR MÜCADELE ÇAĞRISI: 8 MART

Fatmagül Berktay’ın, “Bir Mücadele Çağrısı: 8 Mart” başlıklı yazısı arka kapağın hemen önündeki sayfada. Şöyle sesleniyor:

“Kadınları birey olarak güçlendirmek için gerekli önlemleri almaz ve onları, erkeklerin koruması altındaki ‘sahip olunan’ emanetler olarak görürseniz, kadına şiddeti önleyemezsiniz.”

8 Mart, kutlanmaya başlandığı günden bu yana dünyada amacı yönünde seyir değiştirdi kuşkusuz. Sürekli kadınların çiçek olduğunun, koruma altına alınması gereken hassas varlıklar olarak düşünülmesinin aksine birer birey olduklarının kabulüne ihtiyaç var belki de. Arka sayfadaki isimleri düşünmeden ilerleyebildiğim bir yazı değil bu, zaten hayat da öyle ilerlemiyor. Bu bir bencillik anı mı bilemiyorum; ama bazen bir şeyler geliyor aklıma. Size de tanıdık gelecek şeyler. 30 yaşına varamayan bir kız çocuğu olabilirdim. Ya da ne bileyim işte varsam da, gördüklerime morlukların gölgesinden bakıyor olabilirdim. Böyle olmadığım için kendimi şanslı saydığım zamanlar var ve utanıyorum. Bu da KAFA dergiden bahsedeyim derken koptuğum yolda itirafım olsun…

Onunla birlikte tekrar sesleniyorum: YETER!

Ve umuttan şaşmayan döngümüzde bu içeriği, derginin içinde hediye edilen posterin Sadri Alışık yüzünden, Turist Ömer selamı ile ilettiği şu sözle bitirmek istiyorum:

“Korkma, dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur.”

KAFA dergiyi bayinizden ısrarla istemek için bu ay da çok sebebiniz var…

Sadri Alışık biyografisini okumak için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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