Kafalarına şeffaf çanta geçiren çift

İstanbul Bakırköy'de emekli hemşire ile eşi korona salgınından korunmak için sokağa kafalarına çanta geçirerek çıktı.

"HANIM İSTEDİ"

Sokağa çıkmak için eşinin böyle bir önlemi zorla aldırdığını söyleyen 50 yaşındaki adam, ''Eşim emekli ameliyat hemşiresi, böyle önlemleri iyi bilir. 1 yıl önce emekli oldu. Eczaneye ilaç almaya çıktım, tutturdu bende yanında geleceğim, bu çantaları da kafamıza takıp çıkacağız. Ne diyeceksin bir şey diyemiyorsun. Hanımın lafını dinlememezlik olur mu?'' dedi.

Şeffaf çanta ile koronavirüs önlemi