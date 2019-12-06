KAFA’nın Aralık sayısı sizi bekliyor

KAFA, Aralık ayı 64. sayısını, kapağı ve içeriğindeki Tayfun Bayındır yazısı ile Naim Süleymanoğlu’na ayırdı. Bayındır, geçen yıl arkadaşı Naim Süleymanoğlu’nu, “Cep Herkülü” adını verdiği kitapla anlatmıştı. KAFA’da, yine yazarlar pek çok özel konudan bahsediyor tabii. Bir kere 2019’u uğurluyoruz bu ay. Yazılmış pek çok güzel öykü, deneme, çizilmiş karikatürler var elbet. KAFA, bildiğimiz KAFA! Her bir isim okunmaya değer. Ama bu sayıda Cep Herkülü’nün de yeri başka. Naim Süleymanoğlu, aramızdan ayrılalı 2 yıl oldu. Bayındır, yazısında yaşarken değerini bilemeyişimize dikkat çekiyor. Şimdi ise, ruhu için yapılanlar var elde. Güzel isimlerden bahsetmek, onları başarıları, yetenekleri ile anmak ne güzel…

O zaman Bayındır’ın yazısına şöyle bir göz atalım ve KAFA’nın 64. sayısı, zamana “Bu benim isyanım, Naim Süleymanoğlu” kapağı ile mühürlensin…

DÜNYA ONU KONUŞTU

“Naim Süleymanoğlu benim dostum, arkadaşım, haber kaynağım, gurur abidemdi… Her ölüm erkendir; ama Naim’in ölümü gerçekten çok erken oldu. Naim’le ilgili yazılacak, anlatılacak o kadar çok şey var ki günlerce, aylarca, yazıp-çizebilir, anlatabilirim. Ama şu değerlendirmeyi de mutlaka yapmalıyım: Faal sporcuyken ülke olarak bir sülük gibi kanını emdik Naim’in. Sporu bıraktıktan sonra ise, bir kenara atıp adım adım ölüme gidişini izledik. Ailesi, dostları, spor teşkilatı ve özellikle halter camiası yalnız bıraktı büyük şampiyonu…” diye başlıyor Tayfun Bayındır, Cep Herkülü’nü anlatmaya. Tam sayfa boyunca hakkında pek çok şey anlatıyor. Çokça pişmanlıklardan ve belli ki çok özleyişten…

TARİH YAZDI

Bayındır, Süleymanoğlu’nun doğduğu coğrafyadan mütevellit acılarını, mesleğine duyduğu aşkı, her şeyi bir arada, bir çırpıda anlatıvermiş. Arkadaşını üstün bir sporcu olarak tanımlamış. Buna sanırım ülkece katılırız. Zira Naim Süleymanoğlu, doktorların, “Ağır spor yaparsa ölüm tehlikesi var.” diye çalışmasına izin verilmediği zamanda bile Seul’e bir aylık antrenmana giderek tarih yazmıştı. Bayındır, pek çok şeyi hatırlatıyor bize…

Naim Süleymanoğlu gibi özel bir isim hakkında pek çok şey yazıldı. Ben de yazmıştım hatta biyografisini. Duygusunu hissetmedim desem yalan olur; ama Bayındır’ınki arkadaşına, dostuna duyduğu özlemden dökülenler. Öyleyse gerçekten de Naim Süleymanoğlu’nu bir de KAFA’da okumalı şimdi.

NOT: Naçizane benim yazdığım Naim Süleymanoğlu biyografisini de okumak isterseniz, tıklayınız.

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Damla Karakuş

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