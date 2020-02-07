KAFA’nın Şubat sayısı sürprizlerle dolu

KAFA, Şubat ayı 66. sayısının yolculuğu, kapağından uzaklara bakan Nilgün Marmara’nın “Yabancıların en yakınıydın sen!” sözüyle başlıyor. Arka kapağında Stefan Zweig’in, “Birisi tarafından sevildiğini hissetmek, dünyayı daha da özel kılıyordu.” sözüyle de okurunu uzaklara baktırıyor. İkisinin de hayattan kendi istekleri ile vazgeçtiğini yazdığım satırlar bir metro yolculuğunda, beynime hücum ediyor… Şubat, St. Valentine’nin başına gelenlerden beri sevginin ayı. Dergide de bolca sevgiden bahsediliyor tabii; hatta bu konuda ara başlıkta yer vereeğim bir sürprizi de var. Yine çok güzel isimlerin özel cümleleri ile satırlar yolda akıp gidiyor; İlber Ortaylı, Bedia Ceylan Güzelce, Enis Batur, Sunay Akın, Nermin Yıldırım…

Öyle akıyor ki, metroda ineceğim durağı kaçırıyorum…

Çevrilen ilk sayfada 1988’de Cemal Süreya ve Ece Ayhan’ın sohbetinde adı geçen Nilgün Marmara’nın şiire olan tutkusundan, hemen yandaki sayfada da küçük fotoğraflarla biyografisinden bahsediliyor. Ama ben şimdi benim ondan bahsettiğim satırları da bırakmak istiyorum şuraya. Bir de Zweig’in. Belki canınız okumak ister…

Nilgün Marmara biyografisini okumak için tıklayınız.

Stefan Zweig biyografisini okumak için tıklayınız.

ON DÖRTLER VE GERÇEK HAYAT

Cem Güventürk’ün “On Dörtler” adını verdiği çizimli anlatımının üzerine hemen yan sayfada İlber Ortaylı’nın, “Osmanlı’ya matbaa neden geç geldi?” başlığı ile Şubat uçup gidiyor. “Osmanlı’ya matbaa geç geldi, çünkü toplum okumayı sevmiyordu.” Dediği ilk cümlesinden sonra bağlanıyorum yazıya. Başar Başaran, “Bir Kaçısın Hikâyesi”ni anlatırken, Bedia Ceylan Güzelce, “Yün Hırka”dan bahsediyor. Umay Umay, “Neden Utanmıyorsun?” diye soruyor. Gökhan Dağıstanlı yine şarkılardan vazgeçemediği bir öyküsünü paylaşıyor: “Akasyalar Açarken”…

On Dörtler ve yaşadığımız hayata sirayet eden daha pek çok öykü arasında, KAFA’da bir şubat da böyle geçiyor…

OKURLARDAN GERÇEK AŞK HİKÂYELERİ

KAFA’nın bu sayıda bir de sürprizi var. Sadece okurların yazılarından oluşan ek bir sayı hazırlamışlar. 24 sayfalık bu ekte, okurlarda gelen gerçek aşk hikâyeleri var. KAFA derginin minyatürü, derginin içinde sizi bekliyor.

Şubat, günümüzde bizi yoran tüm acıların üzerine bir tutam aşk tozu serpiyor…

KAFA ÇOCUK DA YİNE BİLGİ DOLU

Bir de KAFA Çocuk var. Renkler nasıl oluşur? Bulutlar neden beyaz? Davet ve tören salonlarının girişine neden kırmızı halı serilir? Neden gezegenimize Mavi Bilye diyorlar? Derimiz neden morarır? Ateşböceği nasıl ışık yayar? Tüm soruların yanıtı KAFA Çocuk ve Bilim’de. RENKOMİNO oyunu da hediye. Bir diğer hediyesi de tarih boyunca kullanılan aydınlatma araçlarının posteri…

KAFA dergiyi bayinizden ısrarla istemek için bu ay da çok sebebiniz var…

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Damla Karakuş

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