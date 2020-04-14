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Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Balkon demirine kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İHA |
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Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammet Ensar Kargın balkon demirlerinin arasına kafasını soktu.

Kafasını balkon demirinden çıkaramayan çocuğun ağlaması üzerine yardıma ailesi yetişti.

Babası Ensar Kargın kendi imkanlarıyla oğlunun kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İTFAİYE EKİLPERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çocuğun kafasını demirlerin arasından çıkartarak kurtardı.

Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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