Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak." dedi.

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Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu

Sağlık Bakanı Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile hiçbir probleminin olmadığını tek gündemlerinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyledi.