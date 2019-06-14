Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir market işletmecisi olan Olcay Aydın, yol kenarında bir köpeğin başının bidona sıkıştığını fark etti.

Hemen köpeğin yardımına koşan esnaf Olcay Aydın, bidonu çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Malkara İtfaiye İstasyon ekipleri, köpeğin başındaki bidonu çıkarıp hayvanı kurtardı.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Köpeğin zor durumdan kurtarılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Aydın, "Başına turşu bidonu giren köpeği can çekişirken görünce üzüldüm. Çok korktuğunu fark ettim ve hemen müdahale ettim. Ancak kendi çabamız başarılı olmayınca itfaiye ekiplerini aradık. Sağ olsunlar itfaiyeci arkadaşlar başarılı bir müdahaleyle hayvanı düştüğü zor durumdan kurtardılar. Sonuçta onun da bir canı var, kurtardığımız için sevindik. Ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.



