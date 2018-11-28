Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğun zor anları

Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop'ta, Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinin yılın 10 ayında ulaştığı okuyucu sayısı, 42 bin olan kent merkezi nüfusunu geride bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, incir ve üzümde yağmur zararlarının Tarım Sigortaları Havuzu teminatı kapsamına alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler, Yemen'in güneyinde yer alan Dali'deki çatışmalar nedeniyle bir haftada 500 ailenin yerinden olduğunu açıkladı.

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sen Ryan, Türkiye sınırı boyunca kurulan gözlem noktalarının Türkiye'yi DEAŞ'tan korumak için yapıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman’da düzenlenen bir operasyonda şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin’in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.