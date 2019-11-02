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Kafasında bidonla dolaşan köpeği imamlar kurtardı

Adana’da birkaç imam, kafasına bidon sıkışmış şekilde gördükleri köpeği kurtardıktan sonra su ve yemek ihtiyacını karşıladı.

İHA | 02.11.2019 - 14:03..
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü.

Yardıma koşan imamlar, köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti.

Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı İZLE

1 HAFTA BİDONLA DOLAŞTI

Kurtulan köpeğe, su ve yemek verildi. Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii İmamı İdris Nuroğlu, “İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken, yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış. Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını, yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak, hayvanlara karşı duyarlı olmalı.” diye konuştu.

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