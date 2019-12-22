Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde, kafasını merdivene sıkıştıran ineği gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

PANİK HALİNDE KOŞTURDU

Kafasına sıkışan merdivenden uzunca bir süre kurtarılamayan ve çaresiz kalan ineğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Panikle koşturan inek, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda yakalandı.

Sakarya'da kafasını merdivene sıkıştıran ineği itfaiye kurtardı ViDEO







KAFASINDAKİ MERDİVEN ÇIKARTILDI

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrasında kafasındaki merdivenden kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuştu.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



