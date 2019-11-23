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Kafasıyla top sektiren devekuşu robotu: Cassie Cal

Kaliforniya Üniversitesi'nin geliştirdiği devekuşuna benzeyen robot, kafasıyla top sektirebiliyor.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 11:15..
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Son yıllarda hayatımıza giren ve birçok alanda kullanılmaya başlanan robotlar, etkileyici becerileriyle her geçen sürede kendilerini kanıtlamayı başarıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirilen Cassie Cal isimli robot ise bunun en büyük örneği.

İki bacağa sahip devekuşu görünümündeki robot, kafasıyla top sektirebiliyor.

Top sektiren devekuşu robotu VİDEO

Kafasıyla top sektiren devekuşu robotu: Cassie Cal

HAREKET YAKALAMA SİSTEMİNİ KULLANIYOR

Cassie Cal, topun konumunu izlemek için harici bir hareket yakalama sistemi kullanıyor. Bununla birlikte, topu sektirmek için kafasını sağa, sola, ileriye ve geriye hareket ettirebilen robot, sürekli olarak topu takip ediyor.

Aslında bu, projenin amacı, tahmin edebileceğiniz gibi yalnızca top sektirmek değil. Bir robotun, düşmeyi önlemek için dengeyi korurken, bu eylemi dinamik olarak nasıl gerçekleştirebildiğini öğrenmek için geliştirilen Cassie Cal, şimdiden oldukça ilgi gördü.

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