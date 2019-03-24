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Kafaya darbe alan sürücü: Ambulans başka hastaya gitsin

Beyoğlu'nda kaza yapan başından yaralı motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla, "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin." dedi. Yaralı ikna edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA | 24.03.2019 - 11:04..
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İstanbul Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nden Şişhane istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

YEŞİLLİK ALANA SAVRULDU

Sürücü motosikletten düşerek, yeşillik alana savruldu. Kazayı görenler yaralının yardımına koşup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yardıma koşanlar, yaralı motosiklet sürücüsüne "Ambulans yaklaştı sabret, sakin ol." diyerek moral vermeye çalışırken, yüzü kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin." dedi.

Kafaya darbe alan sürücü: Ambulans başka hastaya gitsin

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan sürücüye boyunluk takarak müdahalede bulundu. Polise adının Hasan olduğunu söyleyen motosikletli soyadını hatırlayamayınca lakabını söyleyip, "Ben Arap Hasan." dedi.

Kafaya darbe alan sürücü: Ambulans başka hastaya gitsin

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kafaya darbe alan sürücü: Ambulans başka hastaya gitsin

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