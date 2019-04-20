Kafeteryada çalışan garsona 'patron tacizi'

Yaşadığı taciz skandalını atlatamayan E.D. (21) patronunu şikayet etse de,gözaltına alınan tacizci H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.D., "Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar çoğalıyor, güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sessiz kalmadım" dedi.

KAFEDE PATRON SAPIKLIĞI

Cumhuriyet Mahallesi, Atapark'daki kafeteryada 2 aydır garsonluk yapan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü mezunu E.D., 12 Nisan'da, iddiaya göre, işyerinin ortaklarından H.K.'nin cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kafeteryadaki işinden ayrılan E.D., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gidip, H.K.'den şikayetçi oldu.

"'SEN BENİM EN GÖZDE ELEMANIMSIN' DEDİ, GÖĞÜSLERİME ELLEDİ"

E.D. ifadesinde, "Olay günü üzerinde gündelik kıyafetlerim vardı. Patronlarımdan H.K., 2 gündür yanıma gelip, sürekli olarak üzerimi değiştirip, iş kıyafetlerini giymemi istiyordu. Olay günü tekrar yanıma gelip, beni uyardı. O iş kıyafetlerini giydim. Ardından da lavaboya üzerimi düzeltmeye gittim. Patronum H.K. de arkamdan gelmiş, kendisini fark etmedim. Lavabodan çıktığımda kendisini koridorda beni beklerken gördüm. Kıyafetimin bu şekilde iyi olduğunu, diğer türlü insanların bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi. 'Sen benim en gözde elamanımsın. Diğerlerinden ayrısın. Rahatsız olduğum için tişörtünü değiştirmeni istedim' dedi. Ardından üzerime doğru geldi. Ben kendimi geri çektikçe üzerime doğru gelip, dışarı çıkmama izin vermedi ve göğüslerimi elleyerek tacizde bulundu. 'Bak buraların görünüyor' dedi. Bunun üzerine tişörtümü değiştirdiğimi, artık görünmediğini belirtip, işe dönmem gerektiğini söyledim. Daha sonra yanından ayrıldım. Şikâyetçiyim" dedi.

TACİZCİ PATRON SERBEST KALDI

Şikâyet üzerine polis H.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"SESİMİ HERKES DUYSUN"

Olayın takipçisi olacağını belirten E.D., son zamanlarda taciz olaylarının arttığını ve bu konuda sessiz kalmak istemediğini belirtip, "Benim gibi genç kadınlar, hiçbir yerde rahat çalışamıyor. Ben artık bunun böyle olmasını istemiyorum. Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar daha da çoğalıyor, daha da güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sesimi herkese duyurup, hemcinslerimden bu tür şeyler yaşayanların olayın üzerine gitmelerini, peşini bırakmayıp bunu yapanların hak ettikleri cezaları almalarının sağlanmasını istiyorum" dedi.

"SÜREKLİ DİKİZLİYORDU"

Patronları H.K.'nin sürekli olarak kendilerini taciz ettiğini söyleyen E.D.'nin mesai arkadaşı 21 yaşındaki H.D. de "Biz çalışırken sürekli olarak bizi izliyordu. İlk başlarda çalışmamızı takip ettiğini sandım. Ancak daha sonra bakışlarıyla bizi taciz ettiğini anladım. Kimseye anlatamıyordum. Birilerine anlattığımda inanmayacaklarından korktum. Ancak, arkadaşım E.D.'nin başına gelenleri öğrenince susmamam gerektiğini anladım ve destek olmak için arkadaşımın arkasından ben de işten çıktım" diye konuştu.

H.K. ise hakkındaki iddialara daha sonra avukatı aracılığıyla açıklama yaparak yanıt vereceğini söyledi.