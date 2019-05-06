taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0747
Euro
6.8106
Altın
1280.98
Borsa
92982.27
Gram Altın
250.27

Kaftancıoğlu: Bu gasbı engelleyeceğiz

YSK'nın İstanbul'da seçimleri iptal etmesinden sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "hakkımızı yedirmeyeceğiz" dedi.

AA | 06.05.2019 - 21:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaftancıoğlu: Bu gasbı engelleyeceğiz

CHP İstanbul İl Örgütü, YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karar sonrası İstanbul İl Merkezi’nde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı.

"BU GASBI ENGELLEYECEĞİZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu toplantı esnasında İstanbul'daki tüm CHP üyelerine de bir mesaj gönderdi.

Kaftancıoğlu mesajında “31 Mart'ta İstanbul'da halk sandığa giderek iradesini ortaya koymuş, kararını vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Siyasi iktidarın sopası haline getirilmek istenen kamu kurumları eliyle halkın iradesinin gasp edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Herkesi süreci sükûnetle takip etmeye, partimizin alacağı kararlara uygun hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2393
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

415
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

579
Kadir Mısıroğlu'na veda

Kadir Mısıroğlu'na veda

619
Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

201
İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

85
YSK İstanbul seçimlerini yenileme kararı aldı

YSK İstanbul seçimlerini yenileme kararı aldı

972
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir