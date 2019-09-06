CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılması soruldu.

"BENİM ÜZÜNTÜM ADALETİN BU ÜLKEDE YOK OLMASINA"

CHP Lideri; "Hangi görüşten olursa olsun ben adalet arayışını sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adaletsizlik hukuksuzluk olmamalı. Bu toprakların ruhuna aykırıdır. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde ülke zenginliği kaybeder. Adaletsizlik ülkenin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olmasına." dedi.

Kaftancıoğlu kararı Kılıçdaroğlu'na soruldu VİDEO

