Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan şaibe açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB başkanlığı yarışını önde götüren Ekrem İmamoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlk olarak sözü alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var" dedi.

"NÖBETE GELİN"

Daha sonra ise açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu seçmenini ve tüm CHP'lileri sandık başına davet etti. İmamoğlu, "Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin. Sandık tutanağı tutulurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa değerlidir, yerine getirilmelidir. Ancak İstanbul’da bütün geçersiz oylar tekrar sayılacak gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar.

Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden ‘biz seçimi kazanırız’ demek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır" ifadelerini kullandı.

"ARADAKİ FARK CİDDİ"

Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden ‘biz seçimi kazanırız' demek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır. Şu anda geçersiz oylara göz dikilmiş durumda. 2014 verilerinde 400 binin üzerinde olan geçersiz oy var; şu an 300 bin civarında. Seçmen sayısı artmasına rağmen daha az geçersiz oy var

"SANDIĞI BASKI ALTINDA TUTMA GİRİŞİMİ DOĞRU DEĞİL"

Sandığı baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum.

İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar var. Çuvallar korunuyor. Efendim bize güvenmiyor musunuz deniyor. Onu sonra konuşuruz.

İlçe seçim kurulu müdürlerine seslenmek istiyoruz. Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler.

Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır.

İBB ÇALIŞANLARINA: HİÇBİR SİYASİ İRADENİN EMRİNİ KABUL ETMEYİN

Dün seçimi bitirdik bugün Pazartesi İBB hizmet vermeye devam ediyor. İBB'nin çalışanlarına seslenmek istiyorum ‘Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyiniz'

Biz göreve başlayana kadar İstanbul'un rutin hizmetlerini yerine getiriniz. Bir şaibe doğuracak durumlara imza atmayınız. Şu anda onlar sadece emanetçilerdir.