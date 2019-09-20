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Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsız yakayı ele verdi

Adana'da kağıt toplayıcı kılığında gezdiği sokakta girdiği villadan 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyası çalan hırsızın, aynı suçtan 4 kez tutuklanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

DHA | 20.09.2019 - 11:26..
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Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Şebnem A., polisi arayarak villasına giren hırsız tarafından 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyasının çalındığını söyledi.

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsız yakayı ele verdi

4 KEZ TUTUKLANIP BIRAKILMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanan 31 yaşındaki Uğur E. olduğu ortaya çıktı. Kağıt toplayıcı gibi mahallede gezerken villaya girdiği belirlenen Uğur E., kısa sürede yakalandı.

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsız yakayı ele verdi

Uğur E., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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