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Kağıthane’de 5 katlı binada yangın çıktı

Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İHA | 13.12.2018 - 05:29..
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İstanbul Kağıthane'de bir apartmanda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta yangın çıktı. Çıkan dumanları gören ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kağıthane’de 5 katlı binada yangın çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir adamı da sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra duman tahliyesi yaparken, yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar panik yaşadı. Korkuya kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Kağıthane’de 5 katlı binada yangın çıktı

Dumandan etkilenerek yaralanan kişiyi sağlık ekipleri hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kağıthane’de 5 katlı binada yangın çıktı VİDEO

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