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Kağıthane’de 6 katlı bina yandı

Yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 18.09.2019 - 13:25..
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Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın, bir anda binayı sardı.

VATANDAŞLAR BİNADA MAHSUR KALDI

Yangın nedeniyle bina ve caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar, mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekleyen vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

Kağıthane’de 6 katlı bina yandı

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Binanın tahliye edilmesinin ardından söndürme çalışmalarına başlayan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ilk çıktığı anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kağıthane’de 6 katlı bina yandı VİDEO

Kağıthane’de 6 katlı bina yandı

Kağıthane’de 6 katlı bina yandı

Kağıthane’de 6 katlı bina yandı

Kağıthane’de 6 katlı bina yandı

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