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Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

4 katlı binanın çökmesinin ardından, çevredeki 21 bina risk nedeniyle boşaltılırken, boşaltıldıktan sonra kontrollü olarak yıkılan binanın enkazı gün ağarınca görüntülendi.

İHA | 23.04.2019 - 07:39..
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Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı.

Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

19 BİNA BOŞALTILMIŞTI

Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalarla kontrollü bir şekilde gece boyunca yıkıldı.

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

RİSKLİ ALANDA GÜVENLİK ARTIRILDI

Yıkımı yapılan binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verilmişti. Oluşan enkaz gün ağarınca ortaya çıkarken, polis ve zabıta ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor. Enkaza çıkan yol ve caddeler güvenlik şeridi ve bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

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