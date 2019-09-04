taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7261
Euro
6.2894
Altın
1548.13
Borsa
98826.11
Gram Altın
285.313

Kağıthane’de bir diş laboratuvarında korkutan yangın

Bir diş laboratuvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

İHA | 04.09.2019 - 02:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kağıthane'de Talatpaşa Mahallesi Büyükbey Sokaktaki 5 katlı bir binanın dördüncü katındaki iş yerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın 4’üncü katında diş laboratuvarı olarak kullanılan iş yerinin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri bir anda alevler içinde kaldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OKSİJEN TÜPLERİ VARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği mutfağa camdan müdahale ederken, yan odada oksijen tüplerinin olduğu öğrenildi. Bunun üzerine bazı itfaiye erleri iş yerinin kapısından içeri girerek, yangının oksijen tüplerine sıçramasını engelledi. Yangının oksijen tüplerine sıçramadan kontrol altına alınmasıyla olası facia önlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi ile önlem alırken, yangını gören mahalle sakinleri paniğe kapılarak kendilerini dışarıya attı.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından belli olacak. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane’de bir diş laboratuvarında korkutan yangın

Kağıthane’de bir diş laboratuvarında korkutan yangın

Kağıthane’de bir diş laboratuvarında korkutan yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

30
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

18
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

7
Samsun'da bir kadın ve bebeği evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kadın ve bebeği evinde ölü bulundu

12
Samsun'da 17 yaşındaki gence bıçaklı saldırı

Samsun'da 17 yaşındaki gence bıçaklı saldırı

1
Miniübüste Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla yolculuk

Miniübüste Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla yolculuk

2
AFAD uyardı: Her yerde afet çantanız olsun

AFAD uyardı: Her yerde afet çantanız olsun

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir