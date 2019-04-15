1 Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı Bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Korkudan olay yerinden kaçan Suriyeli sürücü, polis tarafından yakalanarak tekrar kaza yerine getirildi.

2 Kağıthane’de damat cinayetinin kamera kayıtları çıktı Damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

3 Benzinde ve motorinde zam yapıldı Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 22, motorinde 18 kuruş/lt zam geldi. Yapılan zamlar EŞEL Mobil Sistemi kapsamında pompaya yansımayacak.

4 Diyarbakır'da kamyon koyun sürüsüne çarptı Kamyonun koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.

5 Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

6 Berger: AB'nin Suriyeliler için yardımları sürecek AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Christian Berger, "AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye yardımları devam edecek. Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi.