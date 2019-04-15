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Kağıthane’de damat cinayetinin kamera kayıtları çıktı

Damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 15.04.2019 - 20:46..
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İstanbul Kağıthane’de Işıklı Sokak’ta sabah saatlerinde cinayet meydana gelmişti. Olayda Mesut Toptaş ile kayınpederi Cemil M. arasında tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmada kayınpederinin silahla ateş açtığı Mesut Toptaş sokak ortasında vurularak feci şekilde can vermişti.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI ÇIKTI

Damadını vuran Cemil M., olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu. Kayınpederin damadını öldürdüğü o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mesut Toptaş’ın sokağa geldiği, bir süre sonra da kayınpederi Cemil M’nin gelerek silahla ateş ettiği görülüyor.

Damadını öldüren kayınpeder kamerada VİDEO



Kağıthane’de damat cinayetinin kamera kayıtları çıktı

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