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Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

Düzenlenen oeprasyonda, 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

AA | 01.10.2019 - 16:44..
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Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 190 kilo 850 gram açık tütün ile 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde bir iş yerinde sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 190 kilo 850 gram açık tütün, 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara, bin boş makaron, 3 sanayi tipi seri üretim yapan sigara makinesi ile 3 hava kompresörü ele geçirdi.

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