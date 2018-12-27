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Kağıthane’de kaza: 4 yaralı

Tünel çıkışında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2018 - 06:49..
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Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tünel çıkışında meydana gelen kazada, Yavuz Aydın idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kağıthane’de kaza: 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle yan yattıktan sonra bir süre sürüklenen otomobil, 10 metre sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kağıthane’de kaza: 4 yaralı

Kağıthane’de kaza: 4 yaralı VİDEO

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Yavuz Aydın ile birlikte otomobilde bulunan Metin K, Gülşen Kurt ve Zarife Akgün isimli yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yaralılardan Yavuz Aydın ile Metin K. isimli yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kağıthane’de kaza: 4 yaralı

Kazaya nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, kaza yapan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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