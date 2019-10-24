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Kağıthane'de köprüden atlayan kadına otomobil çarptı

Talatpaşa Köprüsü'nden atladıktan sonra otomobilin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 24.10.2019 - 07:24..
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Talatpaşa Mahallesi, Talatpaşa Köprüsü'ne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, köprünün korkuluklarına çıkarak D-100 karayoluna atladı. Bu sırada Mecidiyeköy istikametinden gelen ve Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalı otomobil kadına çarptı.

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -1

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 34 ZS 7972 plakalı otomobilde bulunan iki kadın ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -2

D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Kazanın ardından D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -3

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Kadının köprüye çıkarak aşağı atladığını söyleyen görgü tanıkları, “Kadın köprüye gelerek intihar etti. Kadın aşağı atladığı gibi ileride duran araç kadına çarptı" dedi.

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -4

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -5

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -6

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti -7

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