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Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye yardım

Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldı.

AA | 25.04.2019 - 09:36..
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Kağıthane'de 22 Mart tarihinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çökmüş, iki otomobil de inşaat alanına düşmüştü.

24 BİNA BOŞALTILDI

Kağıthane'de riskli görünen 24 bina bu olayın hemen ardından boşaltıldı.

Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye yardım

745 BİN LİRALIK KAYNAK SAĞLANACAK

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin lira kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık.” diye konuştu.

Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye yardım

AİLELERİN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye yardım

Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye yardım

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