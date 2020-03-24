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Kağıthane'de maskeli saldırganlar bekçilerle çatıştı

Maskeli ve eldivenli saldırganların bekçilerle çatışması sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA | 24.03.2020 - 12:45..
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İstanbul Kağıthane'de otomobilden inen maskeli ve eldivenli saldırganlar, etrafa ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar cadde üzerinde bulunan dükkanlara kaçarken, olayı polis ekiplerine bildirdi.

SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI

Saldırı sırasında gece nöbetinde bulunan bekçilerin olaya müdahale etmesi sonucu saldırganlar, havaya ateş açarak olay yerinden otomobile binip kaçtı.

Saldırganların silahlarından çıkan kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanara olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de maskeli saldırganlar bekçilerle çatıştı ViDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çatışma sırasında birçok dükkan ve mağaza hasar görürken, caddede park halinde bulunan otomobillerde de kurşun deliklerinin olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de maskeli saldırganlar bekçilerle çatıştı

Kağıthane'de maskeli saldırganlar bekçilerle çatıştı

Kağıthane'de maskeli saldırganlar bekçilerle çatıştı

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