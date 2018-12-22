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Kağıthane’de otomobil tamirhanesinde yangın

bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA | 22.12.2018 - 06:29..
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Seyrantepe Mahallesi Başkır Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında otomobil tamirhanesi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane’de otomobil tamirhanesinde yangın

TÜPLER PATLAMA RİSKİYLE ÇIKARILDI

Yangın esnasında içeride olan tüpler patlamaya başladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, iş yeri içerisinde bulunan tüpler dışarı çıkartıldı.

Kağıthane’de otomobil tamirhanesinde yangın

BİNADA KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerindeki çıkan yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangın esnasında otomobil tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri içerisinde bulunan servis minibüsü de kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kağıthane’de otomobil tamirhanesinde yangın

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