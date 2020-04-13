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Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi

Denetimler sırasında fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza kesilirken, bir yolcu “Biz inelim adama ceza kesmeyin” dedi.

İHA |
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Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi

Koronavirüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

48 saatlik yasağın bitmesinin ardından polis ekipleri denetime çıktı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM

İstanbul Kağıthane'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araçları üzerinde yüzde 50 yolcu kapasitesi denetiminde bulundu.

Uygulama noktasında durdurdukları otobüs ve minibüslerde, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, yolculara maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.

Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi ViDEO

ŞOFÖRE PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimler sırasında durdurulan minibüsün şoförü fazla yolcu aldığı için uyarılırken, minibüsteki yolcu buna karşılık polise, “şoföre ceza yazmayın biz inelim.” dedi.

Fazla yolcu alan şoföre bin lira idari para cezası kesilirken, araç muayenesi yaptırmadığı için ayrıca 288 lira para cezası uygulandı.

Ceza kesilen minibüs şoförü ise, "Valla farkında değilim, yoksa almazdım" diyerek kendisini savundu.

Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi

Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi

Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi

Kağıthane'de polisler toplu taşıma araçlarını denetledi

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