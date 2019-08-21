Kağıthane'de servis aracı kontrolden çıkıp duvara çarptı

Sabah 07.20 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak’ta meydana gelen kaza, bölgede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

ÖNCE DİREĞE ARDINDAN DA DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sokak üzerinde yokuş aşağı seyreden servis aracı sürücüsü Mehmet Ünal, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Araç önce yol kenarındaki elektrik direğine sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza nedeniyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, evde bulunan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ünal’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşınan yaralı sürücü Mehmet Ünal Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

GÜRÜLTÜYÜ DUYUNCA ÇOK KORKTUK

Servis aracının büyük bir gürültüyle evlerine çarptığını ifade eden ev sahibi Esma Çalgıcı, “Eşimi işe yollamak için hazırlık yapıyorduk. Biranda bir gürültü durunca bizlerde camlara koştuk. Sürücü kendindeydi; ama araç içerisinde sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü çıkarttı. Biz gürültüyü duyunca çok korktuk. Allah’tan çocuklarım arka odada uyuyordu da kazayı duymadılar.” dedi.