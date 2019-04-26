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Kağıthane’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halinde olan LPG’li otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sahibi canını zor kurtardı.

İHA | 26.04.2019 - 08:15..
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LPG’li otomobili son anda terk eden sürücü ölümden dönerken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay, saat 02:00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim Bektaş yönetimindeki 34 CAH 75 plakalı LPG’li aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını durdurarak araçtan inerken alevlerden son anda kurtuldu. Alevler kısa sürede otomobili sararken alev topuna dönen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kağıthane’de seyir halindeki otomobil alev aldı

YANAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyükdere Caddesi üzerindeki araç yangını nedeniyle Beşiktaş istikametine yol araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Otomobilin söndürülmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açılırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane’de seyir halindeki otomobil alev aldı

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