Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, gece saatlerine kadar Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması bekleniyor.

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Kağıthane’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halinde olan LPG’li otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sahibi canını zor kurtardı.